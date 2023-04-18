Состоялись двусторонние политические консультации между Монголией и Словенией в Любляне

CentralAsia (MNG) - В Любляне состоялись политические консультации между Словенией и Монголией, которые возглавили госсекретарь МИД Словении Самуэль Жбогар и госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж.

Они обсудили двустороннее сотрудничество между двумя странами, которым в этом году исполняется тридцать лет установления дипломатических отношений. Они также сосредоточили внимание на путях расширения экономического сотрудничества, и государственный секретарь Жбогар представил кандидатуру Словении на непостоянное место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Что касается многосторонних вопросов, то два госсекретаря уделили особое внимание изменению климата, устойчивому развитию, гендерному равенству и Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений (Конвенция MLA).

Министерство иностранных и европейских дел проведет в Любляне 15–26 мая 2023 года дипломатическую конференцию, посвященную принятию Конвенции. В ходе консультаций также была представлена презентация Центра европейской перспективы по обучению сотрудников миротворческих миссий. Государственные секретари Самуэль Жбогар и Анхбаяр Нямдорж также обсудили актуальные международные темы, уделив особое внимание российской военной агрессии в Украине, ситуации на Балканах и в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе консультаций два госсекретаря подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации двусторонних политических консультаций.

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