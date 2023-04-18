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Новоназначенный посол России вручил копии верительных грамот замминистру МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Новоназначенный посол Российской Федерации в Монголии Алексей Николаевич Евсиков вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Амартувшину Гомбосурэну.

Вице министра Амартувшин Гомбосурэн поздравил посла с назначением на высокий ответственный пост и отметил, что продолжит тесно сотрудничать с послом для расширения традиционного дружественного и всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией.

Евсиков подчеркнул, что развитие отношений и сотрудничества между Россией и Монголией является приоритетом внешней политики Российской Федерации, и выразил удовлетворение своим назначением в Монголию.

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