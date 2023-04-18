Объем торгов углем на Монгольской фондовой бирже превысил 1 млн тонн

CentralAsia (MNG) - В декабре 2022 года парламент утвердил Закон о майнинговой бирже. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года, и Монгольская фондовая биржа /МФБ/ ведет работу по обеспечению реализации «Правил проведения открытых электронных торгов углем на экспорт», утвержденных Постановлением № 466 Правительства Монголии.

Также в связи с принятием Закона о горнодобывающей бирже Постановлением № 59 Правительства Монголии от 8 февраля 2023 года было принято решение о том, что торговля горнодобывающей продукцией будет осуществляться Монгольской фондовой биржей.

В первом квартале 2023 года объем торгов углем на Монгольской фондовой бирже достиг 1 081 600 тонн.

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