Прогноз МВФ по экономическому росту Монголии снижен

CentralAsia (MNG) - Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что экономика Монголии будет развиваться на уровне 4,5 процента в 2023 году. В предыдущей оценке ожидалось, что она вырастет на 5 процентов, но в апрельском отчете она снизилась.

МВФ снизил свой прогноз экономического роста Монголии в 2023 году на 0,5 процентных пункта, кроме того, прогноз роста ВВП в 2024 году также был снижен на 1,5 процентных пункта. В результате ожидается, что в следующем году экономика Монголии вырастет на 5,5 процента.

МВФ обратил внимание на проблему сокращения бюджетного дефицита в условиях повышения процентных ставок и увеличения уровня долга в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сумма государственного долга в регионе значительно увеличилась по сравнению с периодом до пандемии.

Ожидается, что большинство правительств сократят свои бюджеты в этом и следующем году. Однако он предупредил, что этого может быть недостаточно для стабилизации долга. Международный валютный фонд рекомендует странам Азии и Тихоокеанского региона ужесточить политику по сокращению дефицита бюджета для поддержания устойчивого роста в среднесрочной перспективе.

Кроме того, отчет Министерства финансов показывает, что по состоянию на четвертый квартал 2022 года остаток внешнего долга правительства составляет 29,6 трлн тугриков. Другими словами, по данным Европейского банка развития, сумма долга Монголии в иностранной валюте достигла 230 процентов от валового внутреннего продукта.

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