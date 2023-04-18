Два блока Таван-Толгойской ТЭС будут сданы в эксплуатацию

CentralAsia (MNG) - Министр отрасли сообщил, что Таван-Толгойская ТЭС, которая будет построена на базе угольного месторождения Таван-Толгой, будет разделена на две очереди, 300+150 МВт, а первая очередь составит 300 МВт.

Министру энергетики поручено вести переговоры и контролировать реализацию проекта путем приема заявок на все виды финансовых методов финансирования проекта, сотрудничества с банковскими и финансовыми учреждениями, совместного строительства и финансирования проекта (EPC+F), выбора финансовые предложения с открытыми условиями, которые не ограничивают возможности финансирования участника торгов, и подписать контракты с финансистами.

Совету директоров АО «Эрдэнэс Таван Толгой» было поручено профинансировать 30 процентов контракта EPC+F для фазы I проекта мощностью 300 МБт, нести ответственность за эксплуатационные расходы ООО «Тавантолгойская ТЭС», оплатить оставшуюся часть кредита и процентные платежи, взятые у Банка Развития, и покрыть эти расходы за счет АО «Эрдэнэс Таван Толгой» и государства.

«На заседании было одобрено постановление правительства о мерах, которые необходимо принять в направлении интенсификации проекта Таван-Толгойской ТЭС. В резолюции было принято четыре решения. Имеется технико-экономическое обоснование строительства Таван-Толгойской ТЭС мощностью 3*150 МВт. Принято решение построить на первой очереди источник мощностью 300 МВт, а третий блок на 150 МВт ввести в эксплуатацию, когда потребление стабилизируется. Во-вторых, тендер на завод будет объявлен по модели «под ключ плюс финансирование» (EPC+F). По предварительным оценкам, для строительства ресурса мощностью 300 МВт потребуется около 600 млн долларов США. Из них 70 процентов профинансирует компания-победитель, а оставшиеся 30 процентов, или около 180 миллионов долларов США, в течение трех лет профинансирует компания «Эрдэнэс Таван Толгой», - сказал министр энергетики Б.Чойжилсурэн.

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