Глава КФР Д. Баярсайхан принял участие в «Обсуждении государственного и частного сектора» в Вашингтоне

CentralAsia (MNG) - Глава Комитета финансового регулирования Д. Баярсайхан принял участие в «Обсуждении государственного и частного секторов», организованном Альянсом за доступ к финансовым услугам (AFI). Проходившая в Вашингтоне, США, дискуссия была организована в рамках темы «Государственно-частное партнерство для расширения «зеленого» финансирования» и приурочена к весенней конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В последние годы страны все больше внимания уделяют продвижению зеленого финансирования для смягчения последствий изменения климата. Например, страны-члены Альянса за доступ к финансовым услугам успешно внедрили концепцию развития устойчивого финансового рынка в свои стратегии развития, управление рисками, направленное на снижение изменения климата, внедрение информационной прозрачности и зеленую таксономию. Однако риски, связанные с изменением климата, варьируются от страны к стране, и, в частности, регулирующие меры по снижению деградации климата, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, недостаточны. Поэтому стороны в ходе обсуждения договорились работать вместе над активизацией инклюзивной политики и регулирования зеленого финансирования в каждой стране-члене, включая добавление инициатив частного сектора в политические меры по развитию зеленого финансирования или расширению государственно-частного партнерства в этом направлении.

Альянс за доступ к финансовым услугам является глобальным органом, определяющим политику доступа к финансовым услугам, в состав которого входят более 100 финансовых и регулирующих организаций из 89 стран. Д. Баярсайхан возглавляет Инициативу по политике в Восточной Европе и Центральной Азии с июня 2021 года.

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