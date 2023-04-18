Состоялся национальный форум драгоценных металлов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальный форум драгоценных металлов состоялся 12 апреля 2023 года с целью ознакомления общественности с сектором торговли и производства драгоценных металлов. Форум, который проводится уже второй год, был инициирован Национальной ассоциацией драгоценных металлов и совместно организован Комитетом финансового регулирования и проектом «planet-GOLD Mongolia».

В первой части форума были представлены доклады на такие темы, как проблемы в отрасли драгоценных металлов, торговля золотом, прозрачность происхождения, мелкомасштабная добыча и переработка руды и пути их решения, а также актуальная информация от Финансового регулятора. Комитета и Министерства культуры были розданы участникам форума. Проект «planet-GOLD Mongolia» также обсудил отчет «Текущая ситуация и регистрация происхождения золота путем мелкомасштабной добычи».

Во второй части форума состоялась панельная дискуссия на тему «Возможные пути участия государственных органов в решении проблем, с которыми сталкиваются участники отрасли». В общенациональном форуме приняли участие около 60 должностных лиц профильных государственных и неправительственных организаций. Участникам был представлен отчет о выполнении рекомендаций «Национального форума драгоценных металлов 2022», а по итогам форума подготовлен проект рекомендаций на этот год.

Цель проекта «planet-GOLD Mongolia», одного из главных организаторов, состоит в том, чтобы внести свой вклад в сокращение потребления ртути за счет более формализации мелкомасштабной добычи, установления источников происхождения золота и цепочек поставок, а также внедрения новых технологий и передового опыта в области золота. переработка руды. Проект «planet-GOLD Mongolia» финансируется Программой ООН по окружающей среде и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию при финансовой поддержке Глобального экологического фонда и реализуется Советом по кустарному золоту в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма.

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