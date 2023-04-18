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Индия опередила Китай по числу жителей, - World Population Review
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество людей, проживающих в Индии, в 2023 году превысило число проживающих в Китае, следует из данных сайта организации World Population Review. Он среди прочего отслеживает количество жителей разных стран, постоянно обновляя цифры. На 18 апреля 04:27 (по Гринвичу) население Индии составляло 1 млрд 425 млн 957 тыс. 726 человек, Китая — 1 млрд 425 млн 743 тыс. 461 человек. Цифры по Индии на сайте меняются быстрее.

В 2022 году Китай был на первом месте. Его население на конец 2022 года составляло 1 млрд 425 млн 887 тыс. 337 человек. В Индии — 1 млрд 417 млн 173 тыс. 173 человека.

В отчете ООН «Перспективы мирового народонаселения 2022 год» говорилось, что, согласно прогнозу, Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в 2023 году. В 2022 году в этих двух странах проживало более 1,4 млрд человек в каждой, говорится в документе ООН.

World Population Review позиционирует себя как независимую организацию вне политики.

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