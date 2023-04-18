71 новый случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 71 случай коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии.

Всего подтверждено 1 410 943 случая КВИ+ и 90 979 случаев КВИ-.

На 18 апреля лечение получают 1 717 человек (1 533 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах остаются 184 человека, на амбулаторном уровне лечатся – 1 533. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии.

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Коронавирус в Казахстане

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