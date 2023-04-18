В МЧС Казахстана назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Жанаозене

CentralAsia (KZ) - По предварительным выводам экспертов, обрушение дома в Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) произошло в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает Lada.kz.

«О взрыве газового баллона речи не идёт. Во время хлопка газовоздушной смеси в замкнутом пространстве, каким является квартира, взрывная энергия приобретает разрушительную силу», – цитирует издание начальника пожарного контроля МЧС Ерлана Турегелдиева.

В МЧС предположили, что под утро жильцы дома могли включить свет – например, чтобы принять пищу в соответствии с расписанием мусульманского поста. К тому моменту жилище могло быть наполнено утёкшим газом, и нажатие на рубильник спровоцировало взрыв, или, по официальной терминологии, хлопок.

17 апреля около 4:00 обрушился подъезд двухэтажного дома на 12 квартир во 2-м микрорайоне Жанаозена. Погибли четыре человека, восемь попали в больницы.

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