В Индии 13 человек погибли из-за жары во время церемонии награждения
- Азия и мир, общество
- 10:48, 18 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - В индийском штате Махараштра на западе страны погибли 13 человек из-за теплового удара во время церемонии награждения, организованной правительством, сообщает NDTV.
Церемония награждения прошла на открытой площадке города Нави Мумбаи, и на ней присутствовали несколько сотен тысяч человек.
Сообщается, что мероприятие длилось около пяти часов при температуре +38 градусов.
По словам врачей, люди пострадали от солнечного удара и обезвоживания. 13 человек погибли, ещё около 40 пострадали.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, как было организовано награждение. По данным местных СМИ, навес был предусмотрен лишь для чиновников и vip-персон, обычные люди, пришедшие на церемонию, сидели под палящим солнцем.
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