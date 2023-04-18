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В Индии 13 человек погибли из-за жары во время церемонии награждения

CentralAsia (CA) -  В индийском штате Махараштра на западе страны погибли 13 человек из-за теплового удара во время церемонии награждения, организованной правительством, сообщает NDTV.

Церемония награждения прошла на открытой площадке города Нави Мумбаи, и на ней присутствовали несколько сотен тысяч человек.

Сообщается, что мероприятие длилось около пяти часов при температуре +38 градусов.

По словам врачей, люди пострадали от солнечного удара и обезвоживания. 13 человек погибли, ещё около 40 пострадали.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, как было организовано награждение. По данным местных СМИ, навес был предусмотрен лишь для чиновников и vip-персон, обычные люди, пришедшие на церемонию, сидели под палящим солнцем.

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