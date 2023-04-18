Путин посетил Херсонскую и Луганскую области. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

В ходе совещания Путин попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях. «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией»,— сказал президент РФ.

Он уточнил, что Теплинский «был достаточно долго на передней линии» и «сделал доклад очень обстоятельный». «Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили»,— добавил Владимир Путин.

Глава государства также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

Затем Путин приехал в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР, где генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры зачитали ему доклады об обстановке на этом направлении. Это первая поездка Путина в ЛНР, о которой сообщается официально.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — отметили в Кремле.

Это первое посещение Путиным Херсонской области. 19 марта он побывал в Мариуполе в Донецкой народной республике. Кремль сообщал, что президент России прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов за рулем машины вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В тот же день Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников.