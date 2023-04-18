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Талибы закрыли все частные учебные заведения в провинциях Афганистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство образования в правительстве Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан», закрыло все частные учебные заведения в провинциях Кандагар и Гильменд в южной стране. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя департамента образования Кандагара Вакила-Ахмада Мутавакеля.

Поступления в учебные заведения, в число которых входят частные начальные и средние школы, учебные центры и вузы, стала «проверка образовательных планов и учебной деятельности». Министерство образования в Кандагаре и Гильменд специальной комиссии по инспектированию.

Информирование о потреблении своей деятельности по приказу управления телеканала подтвердили сотрудники некоторых отделений управления управлением провинций.

Добавим, что талибы после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года последовательно ограничивают доступ граждан страны, особенно девочек и женщин, к получению разного уровня. Например, с августа 2021 года введен запрет на обучение в школах для девочек старше 12 лет. С декабря прошлого года девушкам запрещено обучаться в университетах.

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