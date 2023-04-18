У брата Назарбаева отобрали еще один актив — авторынок «Барыс»

CentralAsia (KZ) - Болата Назарбаева, брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, лишили авторынка «Барыс». Об этом сообщает Zakon.kz.

Карасайский районный суд признал 17 апреля договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 гектара, на которых располагался авторынок, недействительными.

Судебное разбирательство инициировала прокуратура Карасайского района, подав иск, в котором говорится о незаконности семи заключенных с 2004 по 2019 год договоров купли-продажи земельных участков.

Эти территории относились к землям сельскохозяйственного назначения, и их целевое назначение не допускало изменений без достаточных оснований. К незаконной передаче государственной земли причастны акиматы (администрации) Карасайского района и города Каскелен, а также районный отдел земельных отношений.

Отмечается, что Болату Назарбаеву были предоставлены льготы и преимущества, которые выразились в существенном занижении стоимости участков.

Прокуратура потребовала признать договоры купли-продажи недействительными и вернуть землю на баланс государства.

Ранее Болат Назарбаев лишился еще нескольких активов. В октябре 2022 года он вернул государству крупнейший в Алматы оптовый рынок «Барыс-4», так как сделка о его приватизации была признана незаконной. В феврале текущего года сообщалось, что власти перевели на свой баланс почти 300 тысяч га земель, собственниками которых являлись дочерние компании брата первого президента республики. В марте Болата Назарбаева обязали вернуть государству почти 32% акций «Алматинского завода тяжелого машиностроения» (АЗТМ), признав один из договоров купли-продажи ценных бумаг недействительным.

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