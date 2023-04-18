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Иди Рамазан в Таджикистане отметят 21 апреля

CentralAsia (TJ) -  В этом году праздник Рамазан будет отмечаться в Таджикистане 21 апреля. Такое решение принято по итогам заседания Совета улемов Исламского центра Таджикистана, которое состоялось сегодня, 18 апреля, передает «Азия Плюс».

Праздничная молитва будет прочитана 21 апреля в 6:30 во всех мечетях Таджикистана.

В этом году месяц Рамазан в Таджикистане начался 23 марта.

В том году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) установлен в размере 800 сомони и его должны давать те мусульмане, у которых есть лишние средства в размере не менее 32 тыс. сомони.

Также Совет улемов установил сумму фитра (милостыня в течение священного поста) в текущем году в размере 7 сомони.

Человек, который не имеет возможности держать пост в этом месяце, должен пожертвовать 420 сомони (по 14 сомони за каждый день месяца Рамазан).

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