Могут ли госорганы насильно вернуть в Казахстан уклонистов от армии?

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CentralAsia (KZ) - Первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев сообщил, что у госоргана нет полномочий насильно доставлять уклонистов от армии в Казахстан, передает Informburo.kz.

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что призывники из Северо-Казахстанской области бегут в Россию, чтобы избежать службы в армии. В соседних регионах РФ сейчас находятся около 250 североказахстанцев призывного возраста, по оценке и.о. руководителя департамента по делам обороны Марата Каримова.

«В СМИ информация просочилась. Органы прокуратуры ориентировали Министерство обороны, предварительно из 200 человек 120 являются студентами, которые обучаются в Российской Федерации. Минобороны работает в этом направлении. При наличии (у студентов) обоснования, что они обучаются, будет отсрочка. Тем, кто не обучается, при выявлении их на территории Казахстана предъявят уклонение. Кто уехал – для них есть миграционное законодательство, они прибудут в любом случае. Обязать их сюда привезти мы не имеем права», – сообщил Максат Казиев.

Также сотрудники Минобороны сообщили, что пока не рассматривают возможность вводить альтернативную службу для казахстанцев.

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