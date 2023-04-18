Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая Ли Шанфу

Сергей Шойгу, Ли Шанфу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в Москве провел в Москве переговоры с главой военного ведомства КНР Ли Шанфу. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в оборонной сфере, сообщает «Звезда».

В ходе переговоров Сергей Шойгу отметил, что координация усилий России и Китая на мировой арене «оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире».

«Россия и Китай координируют действия при подготовке совместных патрулирований и учений в двустороннем и многостороннем форматах и должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества»,— заявил министр обороны РФ.

По мнению Шойгу, Россия и КНР должны оказывать решительную поддержку друг другу в том числе по вопросам национальной безопасности.

Недавно назначенный на пост министра обороны КНР Ли Шанфу 16 апреля прибыл в Россию с первым зарубежным визитом после назначения его на эту должность. Поездка проходит на фоне накаляющих страсти вбросов о поставках китайского оружия Москве, что Пекин официально опровергает.

В ходе визита в Москву Ли Шанфу уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Тот заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных. Глава Минобороны КНР утверждает, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира».