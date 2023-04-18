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Традиционное шествие «Бессмертного полка» в России не состоится в 2023 году
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России в этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится, сообщила на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева, передает «Интерфакс».

По ее словам, проведение шествия вышло за пределы традиционного формата и каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобили, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях, отметила Цунаева.

«И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — сказала она.

«Бессмертный полк» - международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

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