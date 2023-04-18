Токаев обсудил с главой МАГАТЭ строительство АЭС в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сообщила пресс-служба главы государства.
На встрече обсуждался «широкий спектр вопросов», включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в Казахстане.
Токаев отметил важность этого визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ. Президент подчеркнул, что страна в этом «очень заинтересована».
Рафаэль Гросси в свою очередь выразил заинтересованность в обсуждении вопросов «от здравоохранения до будущей программы развития ядерной энергетики».
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