Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана

Бобур Усманов

CentralAsia (UZ) - Бобур Масудович Усманов назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Постановление об этом 17 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба МИД.

До этого назначения Бобур Усманов работал на разных должностях в Администрации президента, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Министерстве юстиции и других структурах.