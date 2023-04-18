Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 16:23, 18 апреля 2023
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Бобур Усманов
CentralAsia (UZ) - Бобур Масудович Усманов назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Постановление об этом 17 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба МИД.
До этого назначения Бобур Усманов работал на разных должностях в Администрации президента, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Министерстве юстиции и других структурах.
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