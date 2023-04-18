экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Назначен новый замминистра иностранных дел Узбекистана
Бобур Усманов
Бобур Усманов

CentralAsia (UZ) -  Бобур Масудович Усманов назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Постановление об этом 17 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба МИД.

До этого назначения Бобур Усманов работал на разных должностях в Администрации президента, Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Министерстве юстиции и других структурах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com