CentralAsia (KZ) - Казахстан зарегистрировал созданную совместно с Узбекистаном экспортно-импортную компанию UZKAZTRADE. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Управлять внешнеторговой компанией будут представители QazTrade и UzTrade по принципу 50/50. UZKAZTRADE займется обеспечением казахстанского потребителя овощами и фруктами по оптовым ценам, при этом исключается длинная цепочка посредников.

«Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара», — пояснил директор QazTrade Нуралы Букейханов.

Он добавил, что аналогичные компании QazTrade создает с Пакистаном и Таджикистаном.

«Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров», — рассказали в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, которое является единственным акционером QazTrade.

Ожидается, что совместные компании будут также экспортировать казахстанскую мукомольную, плодоовощную и масложировую продукцию в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг $5 млрд, что на 29,8% выше показателя предыдущего года ($3,8 млрд). Стороны запланировали довести этот показатель до $10 млрд, чему призвана способствовать новая внешнеторговая компания.

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