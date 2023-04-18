Польша начала устанавливать электронный барьер на границе с Россией

CentralAsia (CA) - Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России, заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский, передает RMF 24.

«Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией», – сообщил министр.

Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 км границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Участок защитного барьера будет разделен на двенадцать функциональных секций. На нем установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

Как заверил Каминьский, барьер на границе с Россией будет «невероятно современным» – таким, как на границе с Беларусью.

«Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе», – сказал министр.

На строительство электронного барьера предусмотрели более 373 млн злотых (более $83 млн), в том числе 42 миллиона злотых (более $9 млн) – на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Пресс-секретарь Пограничной службы лейтенант Анна Михальска сообщила, что строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и в Семпополе.

Первые работы на пограничной полосе дороги заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передаточных кабелей.