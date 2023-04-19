Более 1000 спортсменов примут участие в Восточноазиатских юношеских играх в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Восточноазиатские юношеские игры «Улан-Батор-2023» будут организованы с 16 по 23 августа. В настоящее время из девяти стран Восточной Азии, Монголия, Южная Корея, Япония, Макао и Тайвань заявили о своей готовности участвовать в Юношеских играх. Ожидается, что Монголию посетят более тысячи спортсменов и 430 гостей.

На заседании Совета столичного градоначальника заместитель губернатора по социальным вопросам, экологическому развитию, загрязнению атмосферного воздуха и окружающей среды Төмөртөмөө Зундуй представил подготовительные работы к предстоящим Играм. Оргкомитет подписал соглашения о сотрудничестве с восемью из девяти объектов для проведения турниров.

Для безопасности всех спортсменов на каждом соревновании будет дежурить медицинская бригада для оказания первой помощи. Общественные врачи также будут готовы оказать медицинскую помощь зрителям, а бригада скорой медицинской помощи будет размещена возле каждого объекта, чтобы быть готовой к любой неотложной медицинской помощи.

В соответствии с Антидопинговым правилом будут взяты пробы у 200-250 спортсменов, за процессом будут следить 106 наблюдателей. Идет процесс отбора из 2650 отечественных добровольцев и 157 иностранных добровольцев, которые представили свои кандидатуры. В оргкомитете подчеркнули, что Восточноазиатские юношеские игры являются широко признанным континентальным мультиспортивным мероприятием, а поскольку всем участникам не исполнилось 18 лет, обеспечение их безопасности имеет первостепенное значение и требует особого внимания.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн подчеркнул важность уделения пристального внимания успешной организации Игр, поскольку Игры представят всю страну и послужат сильным стимулом для привлечения туристов в нашу страну, продвижения Монголии за рубежом.

Церемония открытия Восточноазиатских юношеских игр пройдет на Национальном спортивном стадионе, а церемония закрытия состоится на главной площади Улан-Батора.

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