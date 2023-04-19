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Посол Монголии Ганболд Дамбажав вручил верительные грамоты Королю Бутана

CentralAsia (MNG) -  14 апреля посол Монголии в Королевстве Бутан по совместительству Ганболд Дамбажав вручил верительные грамоты Королю Бутана Джигме Кхесару Намгьялу Вангчуку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Монголии.

После торжественной церемонии состоялась двусторонняя беседа, в ходе которой монгольский дипломат передал Королю Бутана теплые слова приветствия Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха и отметил, что он уделит особое внимание развитию дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в области туризма и сельского хозяйства.

Король Бутана поздравил посла с назначением и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку дальнейшему развитию монголо-бутанских отношений и сотрудничества.

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