Монголия признана одной из самых безопасных стран Азии для женщин в 2021 году

CentralAsia (MNG) - Эти данные отражены в Женском глобальном индексе мира и безопасности (индекс WPS).

Монголия вошла в ТОП-3 среди азиатских стран. Она занимает 3-е место после Южной Кореи и Японии.

В частности, Монголия получила следующие оценки в следующих категориях:

1.Средняя продолжительность обучения женщин в школе - 10.7. лучшая страна в группе: Южная Корея - 11.4.

2.Занятость женщин (%) - 60.4%. лучшая в группе: Соломоновы острова - 86.5%.

3.Использование мобильных телефонов женщинами (%) - 100%. Китай и Монголия возглавляют группу.

4.Финансовая доступность женщин (%) - 95%. лучшая в группе: Сингапур - 96.3%.

5.Доля женщин в парламенте (%) - 17.3%. лучшая в группе: Тимор-Лешти - 38.5%.

6.Дискриминационные нормы (%) - 8%, лучшая в группе: Сингапур - 2%.

7.Предпочтение сыновей (соотношение рождаемости мужчин и женщин) - 1.03. Мьянма и Монголия возглавляют группу.

8.Отсутствие правовой дискриминации женщин - 82.5. лучшая страна в группе: Южная Корея - 85.

9.Организованное насилие (количество смертей в боях на 100 000 человек) - 0. Монголия лучшая в группе.

10.Восприятие женщинами общественной безопасности (%) - Монголия худшая в группе - 46.4.

11.Текущее насилие со стороны интимного партнера (%) - 12%. лучшая в группе: Сингапур - 2%.

Однако Монголия заняла 54 место среди 170 стран.

Тогда из Центральной Азии Казахстан и Туркменистан занимают 59-е и 60-е места в Глобальном индексе женского мира и безопасности (WPS Index) и признаны самыми безопасными странами Центральной Азии.

Узбекистан занимает 74-е место, Таджикистан - 85-е, а Кыргызстан - 97-е.

Лидерами Индекса WPS являются Норвегия, Финляндия, Исландия, Дания и Люксембург. Наибольшую озабоченность вызывает ситуация в Афганистане, Сирии, Йемене, Пакистане и Ираке.

источник: Middle Asian News

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