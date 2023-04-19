экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Зеленский посетил Авдеевку. Фото, видео
Владимир Зеленский в Авдеевке
Владимир Зеленский в Авдеевке

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную ВСУ Авдеевку, за которую сейчас ведутся бои. Во время поездки он побывал на передовых позициях украинских сил, сообщается на сайте офиса президента.

Зеленский выслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в городе, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых и других подразделений.

Украинский президент вручил военнослужащим госнаграды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

Также он поздравил военных с Пасхой.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой народной республики. Он расположен в 10 км к северу от Донецка. Владимир Зеленский в середине марта называл бои в Донбассе, в том числе в Авдеевке, решающими для будущего страны. Ранее Владимир Зеленский посещал Бахмут и другие прифронтовые города.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com