Владимир Зеленский посетил Авдеевку. Фото, видео

Владимир Зеленский в Авдеевке

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную ВСУ Авдеевку, за которую сейчас ведутся бои. Во время поездки он побывал на передовых позициях украинских сил, сообщается на сайте офиса президента.

Зеленский выслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» относительно ситуации в городе, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых и других подразделений.

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Украинский президент вручил военнослужащим госнаграды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена «За мужество» II и III степеней.

Также он поздравил военных с Пасхой.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой народной республики. Он расположен в 10 км к северу от Донецка. Владимир Зеленский в середине марта называл бои в Донбассе, в том числе в Авдеевке, решающими для будущего страны. Ранее Владимир Зеленский посещал Бахмут и другие прифронтовые города.