Пашинян назвал условием мира между Арменией и Азербайджаном взаимное признание советских границ

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, сообщает «АМИ Новости-Армения» со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте. Взаимное признание границ Пашинян считает первым условием для заключения мирного договора между республиками.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий… Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР»,— указал Пашинян.

Утверждения Баку о том, что Армения в ходе переговоров отказалась признать территориальную целостность Азербайджана, не соответствуют действительности, подчеркнул армянский премьер.

«Армянская сторона сама выступила с инициативой, чтобы к договору были прикреплены подготовленные в СССР карты территории Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности»,— сказал Пашинян.