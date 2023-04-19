61 случай коронавирусной инфекции выявлен в Казахстане за сутки

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции и шесть случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 004 случая КВИ+ и 90 985 случаев КВИ-.

На 19 апреля лечение получают 1 656 человек (1 468 КВИ+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 468. В тяжелом состоянии находятся двое заболевших.

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