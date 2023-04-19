«Здесь существует риск вспышки кори, хотя она зарегистрирована только в соседних странах», — Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - Информацию о кори предоставил Национальный исследовательский центр инфекционных заболевания (НИЦИЗ. Глава НЦИЗ Ц.Билэгсайхан сообщила: «В прошлом, 2022 году, зарегистрировано 172 тысячи случаев кори в 182 странах мира. Это в три раза больше, чем годом ранее. Но в первом квартале этого года зарегистрировано 22 тысячи случаев кори более чем в 100 странах. Случаи кори зарегистрированы в Китае, Индии, Индонезии, на Филиппинах и в России. Прошло 34 года с тех пор, как в 1973 году в нашей стране была введена вакцина против кори, и эта вакцина защищает от кори и краснухи, а также от двух других инфекционных заболеваний. Вакцину UGU против этих трех инфекционных заболеваний вводят детям в двух дозах в возрасте девяти месяцев и двух лет».

Он продолжил: «Что касается заболеваемости корью, вспышки регистрировались каждые три-четыре года в период с 1973 по 1989 год. Хотя количество вспышек уменьшилось с 1989 года, когда была введена вакцина против кори и краснухи, в 1992, 1995, 2000–2002, 2015 и 2016 годах произошло четыре крупных вспышки кори. Глядя на международные и национальные данные, в соседних странах есть вспышки кори. Так что, хотя корь в нашей стране не зарегистрирована, риск есть. На прошлой неделе была проведена оценка риска заражения корью. Был сделан вывод, что существует определенный риск кори, и он был отправлен в 21 аймаках. Корь можно полностью предотвратить с помощью вакцинации».

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