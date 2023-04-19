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В Душанбе состоялась встреча рабочих групп таджикско-узбекской демаркационной комиссии

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 10-16 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии, сообщается на сайте МИД Таджикистана.

В ходе встречи обсуждены вопросы прохождения проектной демаркационной линии таджикско-узбекской государственной границы.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол.

Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.

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