В Душанбе состоялась встреча рабочих групп таджикско-узбекской демаркационной комиссии
- Таджикистан, политика
- 10:22, 19 апреля 2023
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- Обновлено: 10:25, 19 апреля 2023
CentralAsia (TJ) - В Душанбе 10-16 апреля состоялась очередная встреча рабочих групп совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии, сообщается на сайте МИД Таджикистана.
В ходе встречи обсуждены вопросы прохождения проектной демаркационной линии таджикско-узбекской государственной границы.
Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол.
Следующая встреча состоится на территории Узбекистана.
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