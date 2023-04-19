Победитель фотоконкурса Sony отказался от награды: его снимок был создан ИИ

«Псевдомнезия: Электрик»

CentralAsia (CA) - Лауреат престижного конкурса в области фотографии Sony World Photography Award отказался от присужденного ему приза, признавшись, что поданная им в жюри работа была создана искусственным интеллектом, сообщает «Би-би-си».

Имена победителей фотоконкурса были объявлены на прошлой неделе. В открытой творческой категории (то есть помимо установленных номинаций) победа была присуждена фотохудожнику из Германии Борису Эльдагсену, за работу под названием «Псевдомнезия: Электрик» («Pseudomnesia: The Electrician»).

Однако от награды победитель отказался, признавшись, что сжульничал: поданная им на конкурс работа была создана не им, а алгоритмом, то есть искусственным интеллектом.

По словам Эльдагсена, таким образом он хотел проверить работу членов жюри и начать общественную дискуссию о будущем фотографии как искусства.

Организаторы конкурса заверили «Би-би-си», что немецкий фотограф ввел их в заблуждение относительно того, насколько существенное участие в создании работы принимал ИИ.

Официальное заявление об отказе от награды Эльдагсен разместил на своем сайте, чистосердечно признавшись, что пошалил.

Поблагодарив судей за то, что они отметили представленную им работу, сам факт присуждения этой награды он назвал историческим моментом, заявив, что больше всего ему теперь интересно узнать, возникли ли хоть у кого-то из членов жюри подозрения об участии в создании снимка ИИ.

«В такого рода конкурсах изображения, созданные ИИ, не могут на равных конкурировать с обычными снимками», - уверен немецкий художник.

«Это просто разные сущности. ИИ - это не фотография. Поэтому от награды я отказываюсь», - объяснил он.

Победивший на конкурсе черно-белый снимок представляет собой портрет двух женщин с заметной разницей в возрасте. И, как уверяет автор изображения, «фотография» полностью - от и до - сгенерирована машинным алгоритмом на основе поставленной задачи.

Пресс-секретарь Всемирной организации фотографии признал: еще до объявления имен победителей конкурса Эльдагсен упоминал, что его конкурсная работа - «совместное произведение», созданное с использованием ИИ.

Эльдагсен говорит, что хотел начать общественную дискуссию о роли ИИ в изобразительном искусстве

«В открытой творческой категории приветствуются разного рода экспериментальные подходы к созданию изображений, от цианотипии и рентгенографии до передовых цифровых практик», - объяснил он.

«Поэтому, после нашей переписки с Борисом [Эльдагсеном] и предоставленных им гарантий, мы сочли, что его заявка соответствует критериям для участия в этой категории, и заявку приняли».

«Поскольку теперь он решил отказаться от своей награды, мы - в соответствии с его просьбой - приостановили наше сотрудничество и сняли его с конкурса», - добавил пресс-секретарь.

Корреспондент «Би-би-си» по технологиям Крис Валланс

Когда в сентябре прошлого года изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, победило на государственном художественном конкурсе в США, победа эта вызвала споры, не утихающие до сих пор.

Мощность технологии при этом растет буквально не по дням, а по часам.

Раньше фотографы и художники могли утешать себя, указывая на недостатки в изображениях, созданных искусственным интеллектом. Теперь обнаружить какие-то очевидные огрехи ИИ становится все труднее.

В прошлом месяце президент Ассоциации фотографов Тим Флэк, рассказывал мне, как он был шокирован той легкостью, с которой при помощи ИИ можно было «сделать фотографию» тигра - ничуть не хуже той, что раньше сделал он сам. С той разницей, что «его» тигра пришлось запереть в клетке.

Услышавший об этом студент-фотограф выразил беспокойство по поводу того, будет ли у него хоть какой-то шанс устроиться работать по специальности к моменту окончания университета.

Немало художников и фотографов высказывают обвинения в том, что алгоритмы ИИ якобы неправомерно используют труд сотен тысяч людей, создавших изображения, на которых сейчас обучают эти системы. Некоторые обеспокоенные за свое будущее творцы даже подали на компьютерщиков в суд.

Другие рассматривают ИИ просто как еще один рабочий инструмент - может быть, и новую категорию искусства, но не менее ценную.

Фотография и сама когда-то была новым изобретением, напоминают они. И на тот момент эта новая технология тоже многим казалась угрожающей.

Впрочем, без ответа остается еще немало казалось бы простых вопросов - например, кому принадлежат авторские права на изображение, созданное при помощи алгоритмов.

Технология ИИ в целом породила массу этических и юридических вопросов, ответов на которые пока нет.