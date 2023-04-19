В Улан-Баторе пройдет ежегодной форум «Нация инвесторов»

CentralAsia (MNG) - Крупнейший бизнес-форум финансового и фондового рынка Монголии «Нация инвесторов» проходит уже 7-й год с 29 по 30 апреля в столице Монголии.

С 2016 года в рамках задачи построения нации инвесторов на форуме традиционно проводятся дискуссии о текущем состоянии финансово-инвестиционного сектора и его перспективах развития с участием представителей каждого сектора.

Целью форума является стимулирование развития рынка капитала Монголии и повышение общественного финансового образования.

В 2016 году в нем приняли участие около 500 человек, а в 2022 году – 4000.

В 2022 году, в связи с резким улучшением ситуации с пандемией, с опозданием на 2 года появилась возможность проведения общенационального форума «Нация инвесторов» и Собрания акционеров в очной формате. В форуме приняло участие более 4000 человек, в том числе более 20 видов мероприятий и более 60 спикеров, в том числе обсуждение последних тенденций на рынках финансов и капитала, уголок Meet the CEO, где можно поучиться у лучших лидеров, а прямую трансляцию посмотрели более 100 000 человек.

Во время форума они представили несколько своих проектов, в том числе запуск торговой платформы NFT Ard Art, свои усилия в Metaverse, платформе GOOD, Pick n Pay и приложении idax.

Но на форуме 2023 года вы сможете обсудить последние тенденции в сфере финансов и рынков капитала, получить информацию и расширить свои знания.

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