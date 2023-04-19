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Ким Чен Ын анонсировал запуск военного разведывательного спутника
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил начать подготовку к запуску первого разведывательного военного спутника страны в апреле. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поручение было отдано во время визита в агентство космического развития, где Ким Чен Ын организовал комиссию по подготовке к запуску спутника. В своей речи он отметил, что КНДР важно иметь средства космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны США и Южной Кореи.

На прошлой неделе КНДР впервые испытала межконтинентальную ракету «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. За пуском наблюдал Ким Чен Ын вместе с дочерью. Из-за испытаний на японском острове Хоккайдо объявляли эвакуацию. В ответ на запуск США, Южная Корея и Япония провели в Японсокм море военные учения по противоракетной обороне.

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