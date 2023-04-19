Монгольские учителя принимают участие в APTE

CentralAsia (MNG) - Азиатско-тихоокеанский обмен учителями для глобального образования (APTE) — это двусторонняя программа обмена учителями между Республикой Корея и странами-партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, организованная Министерством образования Республики Корея и реализуемая Азиатско-Тихоокеанским центром образования. Программа проводится под эгидой ЮНЕСКО в сотрудничестве с министерствами образования стран-участниц в качестве местных партнеров.

В 2023 году в APTE принимают участие шесть учителей из Монголии и четыре учителя из Южной Кореи.

Эта программа, начатая в 2012 году с двумя партнерами, Монголией и Филиппинами, расширилась за последнее десятилетие и осуществляется в семи странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно в Камбодже, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, Монголии, Филиппинах и Таиланде. Во время Программы учителя отправляются в местные школы в стране-партнере на три-четыре месяца, проводят занятия и участвуют в различных образовательных мероприятиях.

Цели этих обменов и местных мероприятий заключаются в том, чтобы стимулировать глобальные образовательные компетенции не только учителей по обмену, но и коллег-учителей и учащихся в принимающих школах, укреплять взаимопонимание и сотрудничество между странами, обмениваться образовательным опытом и улучшать качество преподавания и обучения.

APTE преследует три основные цели,

продвигать мультикультурное взаимопонимание и глобальные коммуникативные навыки посредством образовательного обмена,

поддерживать компетенции учителей, предоставляя учителям по обмену различные возможности, такие как обучение, семинары, образовательные мероприятия в местных школах и сообществах, взаимные обмены и реализацию проектов для повышения их педагогических компетенций,

построить модель международного сотрудничества с экспертизой в сфере образования.

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