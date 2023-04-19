В ООН заявили о готовности уйти из Афганистана

CentralAsia (CA) - Организация Объединенных Наций (ООН) готова свернуть все свои проекты и вывезти иностранный персонал из Афганистана в мае нынешнего года, если не сможет убедить находящееся у власти радикальное движение «Талибан» разрешить местным женщинам работать в местных учреждениях организации. Об этом новостному Associated Press заявил глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер.

Сейчас представители организации ведут переговоры с афганским правительством об отмене этого указа, принятого на днях. У ООН сохраняется надежда, что афганское правительство всё-таки уступит, поскольку талибы позволяют женщинам работать в определённых обстоятельствах в сфере здравоохранения, образования и в малом бизнесе.

3 300 афганцев, работающих в ООН – 2 700 мужчин и 600 женщин – 12 апреля остались дома, но продолжают выполнять свою работу и получать зарплату. На 600 иностранных сотрудников ООН, включая 200 женщин, запрет талибов не распространяется. Предполагается, что организация не сможет справиться со всеми задачами в Афганистане без участия местных женщин.

«Я думаю, что нет другого способа описать эту ситуацию, кроме как назвать её душераздирающей. Когда я представляю себе, что семьи ООН сегодня нет в Афганистане, перед моими глазами возникают образы молодых девушек, юношей, отцов, матерей, которым нечем питаться», – сказал Штайнер.

Миссию ООН по содействию Афганистану с сентября 2022 года возглавляет экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева. Она занимала пост президента Кыргызстана в 2010—2011 годах.

Роза Отунбаева и Амир Хан Муттаки

ООН помогает гражданам Афганистана с продовольствием, оказывает поддержку в сферах образования и медицины после прихода к власти талибов и последовавшего за этим экономического кризиса. Ни одна страна не признала талибов в качестве законного правительства Афганистана, а место страны в ООН занимает бывшее правительство президента Ашрафа Гани.