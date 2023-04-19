Президент Монголии посещает национальные заводы

CentralAsia (MNG) - С помощью «Пищевой революции» Монголия стремится полностью удовлетворить наши внутренние потребности в 19 основных продуктах питания, что позволит отечественным производителям в ближайшие 5 лет создать зону, свободную от болезней животных, и в дальнейшем стать страной-экспортером продуктов питания. В связи с этим были предложены конкретные финансовые стимулы. Например, долгосрочные льготные кредиты до 1 триллиона тугриков с процентной ставкой 3-5 процентов для национальных производителей, 90-процентное снижение налога на прибыль для предприятий с годовым объемом продаж менее 1,5 миллиарда тугриков и 100-процентное освобождение от таможенных пошлин. на новое оборудование для переработки продовольственного и сельскохозяйственного сырья до 2027 года. К не облагаемому таможенными пошлинами оборудованию относятся все виды оборудования для обработки кож и шкур, шерсти и кашемира, молока и мяса, производства напитков, муки, хлебобулочных изделий, упаковки и упаковочной пленки, мебели и изделий из дерева.

13 апреля Президент Хурэлсух Ухнаа посетил ООО «Eden» и ООО «Cheese Republic Mongolia».

ООО «Eden» производит около 20 видов фруктовых соков и джемов. Компания имеет возможность производить 20 000-25 000 штук продукции в день и имеет более 300 поставщиков в аймаках Увс, Завхан, Хубсугул, Булган, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий и Ховд и 80 сотрудников. В дальнейшем компания планирует расширить производственные мощности за счет внедрения новой продуктовой линейки, строительства морозильного склада и склада готовой продукции площадью 648м2 и 837м2 соответственно. Кроме того, в качестве вклада в национальную кампанию «Миллиард деревьев» они работают над созданием фруктовой фермы в Монголии. Ц. Хурэлбаатар, исполнительный директор ООО «Eden», сказал: «Мы пользуемся поддержкой государства в виде долгосрочных и низкопроцентных кредитов, а также налоговых льгот в рамках Продовольственной революции, которые позволяют нам вести бизнес на долгосрочной основе. и дальнейшего расширения бизнеса».

В ходе визита в ООО «Cheese Republic Mongolia» Президент встретился с производителями сыра. Согласно статистике, Монголия производит 150-160 тонн сыра внутри страны, а импортирует 3000 тонн сыра в год. Производители сыра полны решимости достичь своих целей по совершенствованию технологии производства и качества продукции в соответствии с международными стандартами и своими конкурентными преимуществами, используя вышеупомянутые финансовые стимулы. Поэтому они возлагают большие надежды не только на полное обеспечение внутренних потребностей в сыре, но и на экспорт монгольского деликатесного сыра при всемерной поддержке государства в ближайшее время.

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