Акимы должны ходить пешком по своим городам, – Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам обратить самое серьёзное внимание на обустройство всех городов республики, сообщает Акорда.

«Надо признать, наши города выглядят неважно – детские площадки не оборудованы, дома ветшают. К примеру, недавно по телевидению показывали детскую площадку в Семее, пользоваться которой попросту опасно. В Восточной Европе, на Балканах при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чисто. По всей видимости, это работа муниципальных властей, но с другой стороны – и отношение самих горожан, чего у нас нет в достаточной мере», – сказал глава государства на совещании в правительстве.

По словам президента, небрежное и безалаберное отношение некоторых граждан к своим улицам и домам портит имидж страны.

«Такое, кстати, происходит и в Астане. Я неоднократно говорил, что статусу столицы должен соответствовать не только её центр, но и окраины. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населённым пунктам, что касается и столицы», – подчеркнул Токаев.

В среду, 19 апреля, под председательством президента Токаева проходит совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В совещании участвуют члены правительства, руководители госорганов, подотчетных президенту, акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, депутаты парламента и председатели областных и районных маслихатов.

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