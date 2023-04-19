Министр экономики и развития Монголии принимает участие в заседании ЭСС ООН

CentralAsia (MNG) - 17 апреля 2023 г. заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд выступил с речью на Общем комментарии Конференции Экономического и Социального Совета ООН по финансированию развития, которая проходит в Нью-Йорке.

В своем выступлении вице-премьер, министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд подчеркнул важность обсуждения вопроса финансирования развития в то время, когда мир уделяет внимание реализации «Программы устойчивого развития 2030», представил некоторые из меры, принимаемые для обеспечения осуществления на национальном уровне. Он представил реализацию «Политики нового возрождения», направленной на восстановление экономического роста и решение проблем, тормозящих процесс развития, и поделился опытом развития государственно-частного партнерства.

Он также указал, что работа над созданием Интегрированной национальной системы устойчивого развития (ИНСУР) поможет решить вызовы и проблемы, возникающие при реализации и финансировании политики развития, повысить эффективность финансирования и ускорить процесс достижения поставленных целей. устойчивого развития и национальных приоритетов развития.

Хурэлбаатар Чимэд отметил, что финансирование развития представляет собой сложный процесс, требующий партнерства и сотрудничества со всех сторон, включая правительство, частный сектор, международные организации и гражданское общество, и выразил уверенность, что это будет способствовать развитию и укреплению стабильной экономика, отвечающая участию всех сторон.

Конференция Экономического и Социального Совета ООН по финансированию развития пройдет в Нью-Йорке с 17 по 20 апреля 2023 года.

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