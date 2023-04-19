Казахстан ведет переговоры по релокации с 43 компаниями

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана ведёт переговоры о релокации с 43 крупными международными компаниями, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития республики.

В числе указанных компаний – Boeing, EPAM Systems, Youngsan, Skoda Transportation, GE Healthcare, Philips.

24 крупные компании уже перенесли деятельность из России в Казахстан. Среди них Honeywell, InDriver, Weir Minerals, Ural Motorcycles, Fortescue, TikTok, Koppert, Emerson.

В пуле приоритетных инвестиционных проектов насчитывается 873 проекта на общую сумму 28,1 трлн тенге ($62,6).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения