экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан ведет переговоры по релокации с 43 компаниями
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Правительство Казахстана ведёт переговоры о релокации с 43 крупными международными компаниями, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития республики.

В числе указанных компаний – Boeing, EPAM Systems, Youngsan, Skoda Transportation, GE Healthcare, Philips.

24 крупные компании уже перенесли деятельность из России в Казахстан. Среди них Honeywell, InDriver, Weir Minerals, Ural Motorcycles, Fortescue, TikTok, Koppert, Emerson.

В пуле приоритетных инвестиционных проектов насчитывается 873 проекта на общую сумму 28,1 трлн тенге ($62,6).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com