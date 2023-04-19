В Пекине при пожаре в больнице погибли 29 человек. Видео

CentralAsia (CA) - В Пекине при пожаре в частной больнице погибли 29 человек.

Как сообщает China Daily со ссылкой на власти, пожар возник во вторник в 12:57 в больнице Чанфэн в районе Фынтай.

Предварительно сообщалось о 21 погибшем. В среду, 19 апреля власти подтвердили гибель еще восьми человек

Восточное крыло медучреждения, где возник пожар, закрыто.

Операции с акциями компании, к которой принадлежит больница, приостановлены.

Накануне сообщалось, что спасателям удалось вызволить из горящего здания 71 больного.

#BREAKING: At least 21 people dead, 71 patients evacuated following fire at Beijing Changfeng Hospital, according to Chinese state-controlled media; fire contained pic.twitter.com/K1oUkc0V9e — I.E.N. (@BreakingIEN) April 18, 2023

Пользователи социальных сетей публикуют видеокадры происшествия, на которых видно, как люди пытаются спастись от огня на наружных блоках кондиционеров, другие, используя простыни, спускаются из окон здания.

Причины возникновения пожара пока не установлены.

По факту случившегося проводится следствие.