В Пекине при пожаре в больнице погибли 29 человек. Видео

CentralAsia (CA) - В Пекине при пожаре в частной больнице погибли 29 человек.

Как сообщает China Daily со ссылкой на власти, пожар возник во вторник в 12:57 в больнице Чанфэн в районе Фынтай.

Предварительно сообщалось о 21 погибшем. В среду, 19 апреля власти подтвердили гибель еще восьми человек

Восточное крыло медучреждения, где возник пожар, закрыто.

Операции с акциями компании, к которой принадлежит больница, приостановлены.

Накануне сообщалось, что спасателям удалось вызволить из горящего здания 71 больного.

#BREAKING: At least 21 people dead, 71 patients evacuated following fire at Beijing Changfeng Hospital, according to Chinese state-controlled media; fire contained pic.twitter.com/K1oUkc0V9e