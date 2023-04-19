В Казахстане в течение трех месяцев подорожает сжиженный газ

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CentralAsia (KZ) - Казахстан вынужден повышать цены на сжиженный газ, и первое повышение на 5-10 тенге может произойти в течение трех месяцев, заявил в среду журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Он подчеркнул, что цена на газ должна быть рыночной, поэтому позже будет разработан график повышения цен на этот вид топлива, передает «Власть.kz».

«Сейчас цена (на сжиженный газ) разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю, 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. (Этот рост должен произойти) в самое ближайшее время – это месяц, два, три», - сказал Саткалиев.

Затем, по его мнению, правительство совместно с агентством по защите и развитию конкуренции и депутатами определят период повышения цены на сжиженной газ до рыночной. Этот срок, предполагает глава Минэнерго, может составить от двух до четырех лет.

«При себестоимости больше 70 тенге ($0,15) сейчас отпускная цена 50 тенге ($0,11). Компании заведомо работают в убыток. Для сравнения: цена в России – порядка 120 тенге ($0,27), в Таджикистане – 177 тенге ($0,39). Там реально рыночная цена», - привел пример Саткалиев.

По его мнению, со временем Казахстан должен дойти на продаже на рынке до себестоимости сжиженного газа на уровне 70 тенге, плюс у компаний «должна какая-то доходность, хотя бы 5%».

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