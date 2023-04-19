Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо. По его словам, средства от повышения должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, а не на увеличение доходов посредников, сообщается на сайте Акорды.

«Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах», - сказал глава государства на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты.

«Средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников», - отметил президент.

Говоря о тарифной политике, Токаев также поручил правительству проработать вопрос введения «социальных норм потребления» регулируемых товаров и услуг.

«Это международная практика», - подчеркнул он.

12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.

Согласно документу, предельные цены составляют:

- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге ($0,45) за литр;

- на дизельное топливо до 295 тенге ($0,65) за литр.

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