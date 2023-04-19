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В течение месяца в Казахстане подорожает электро- и теплоэнергия
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В течение месяца в Казахстане повысятся тарифы на тепло- и электроэнергию, чтобы подготовить предприятия к новому отопительному сезону, заявил в среду министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает «Власть.kz».

По его мнению, ежегодно тарифы должны расти на 15%.

«Я думаю, повышение тарифов в ближайшее время произойдет. Это электрические и тепловые станции. Это будет в течение месяца», - сообщил Саткалиев.

В первую очередь, по его словам, тарифы начнут повышать с энергопроизводящих организаций - ТЭЦ и ГРЭС. По мнению министра энергетики, повышение должно быть ежегодно на уровне 15%, так как «ситуация в отрасли сложилась непростая» и необходимы масштабные инвестиции. Поэтому для качественной подготовки к зимнему периоду необходимо решить как минимум две проблемы - повышение тарифов и возврат долгов, которые накопились у этих предприятий.

«У них нет ресурсов, нет возможности накапливать топливо, проводить ремонт. А энергетическое оборудование сложное, нужно заранее заказывать, нужно обеспечить ремонт, а у нас короткий период», - объяснил Саткалиев.

При этом окончательный расчет стоимости глава Минэнерго пообещал представить после того, как будут получены заявки от компаний. Но, отметил он, для каждого предприятия повышение будет разное, так как все зависит от уровня износа.

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