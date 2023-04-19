В Казахстане в ближайшие три дня сохранятся осадки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 20-22 апреля сохранятся осадки в виде дождя и снега, также ожидаются туман и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, весь период на западе и в горных районах юго-востока, 21-22 апреля на севере и востоке, 22 апреля на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке и в горных районах юго-востока – осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. На остальной территории республики под влиянием северо-западного антициклона из районов Скандинавии будет ясная погода.

Также по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей.

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