В духовном управлении мусульман России объявили дату праздничного намаза в Рамазан айт

CentralAsia (CA) - 21 апреля в России по случаю Рамазан айта во всех мечетях будет совершен праздничный намаз. Об этом сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман РФ.

«Праздничная молитва в день Ид аль-Фитр – Ураза-байрама 21 апреля 2023 года в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы начнется в 7:00 утра. При содействии правительства Москвы в столичном районе Печатники в юго-восточном административном округе в этот день будет работать дополнительная площадка для совершения праздничной молитвы», – говорится в сообщении.

Трансляцию праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети будет вести телеканал «Россия 1».