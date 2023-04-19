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В духовном управлении мусульман России объявили дату праздничного намаза в Рамазан айт

CentralAsia (CA) -  21 апреля в России по случаю Рамазан айта во всех мечетях будет совершен праздничный намаз. Об этом сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман РФ.

«Праздничная молитва в день Ид аль-Фитр – Ураза-байрама 21 апреля 2023 года в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы начнется в 7:00 утра. При содействии правительства Москвы в столичном районе Печатники в юго-восточном административном округе в этот день будет работать дополнительная площадка для совершения праздничной молитвы», – говорится в сообщении.

Трансляцию праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети будет вести телеканал «Россия 1».

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