В духовном управлении мусульман России объявили дату праздничного намаза в Рамазан айт
- Азия и мир, общество
- 17:43, 19 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - 21 апреля в России по случаю Рамазан айта во всех мечетях будет совершен праздничный намаз. Об этом сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман РФ.
«Праздничная молитва в день Ид аль-Фитр – Ураза-байрама 21 апреля 2023 года в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы начнется в 7:00 утра. При содействии правительства Москвы в столичном районе Печатники в юго-восточном административном округе в этот день будет работать дополнительная площадка для совершения праздничной молитвы», – говорится в сообщении.
Трансляцию праздничной проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина из Московской Соборной мечети будет вести телеканал «Россия 1».
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