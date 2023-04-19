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Алиев: проживающие в Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории Нагорного Карабаха армяне должны сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или искать другое место проживания. По его словам, Армения должна официально заявить об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану.

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания»,— сказал Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV. По его словам, в этом вопросе жителям Нагорного Карабаха предлагаются «все демократические основы».

Алиев добавил, что Армения заявила о готовности прийти к мирному договору на основе Алматинской декларации 1991 года. Это следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференциях в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году. В связи с этим, считает азербайджанский лидер, Ереван должен официально признать: «Карабах — это Азербайджан».

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