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Черное облако накрыло Стамбул на семь минут. Видео

CentralAsia (CA) -  Примерно на семь минут Стамбул заволокло огромным черным облаком шириной 7-10 км. Посреди дня в турецкой столице стало темно, как ночью.

Согласно информации телеканала TRT Haber, шельфовое облако появилось после проливного дождя, что и создало эффект ночи.

По другим версиям, черное облако образовалось в результате песчаной бури в одном из районов города. Впрочем, кто-то счел его появление предзнаменованием ураганов, ливней и даже нового землетрясения.

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