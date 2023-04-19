Черное облако накрыло Стамбул на семь минут. Видео
- Азия и мир, общество
- 21:31, 19 апреля 2023
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- Обновлено: 21:32, 19 апреля 2023
CentralAsia (CA) - Примерно на семь минут Стамбул заволокло огромным черным облаком шириной 7-10 км. Посреди дня в турецкой столице стало темно, как ночью.
Согласно информации телеканала TRT Haber, шельфовое облако появилось после проливного дождя, что и создало эффект ночи.
Gündüz geceye döndü.— TRT HABER (@trthaber) April 19, 2023
İstanbul’da etkili olan sağanakta gökyüzünü kara bulutlar kapladı.https://t.co/GOUBgOcoUn pic.twitter.com/kT6Hj7oOVU
По другим версиям, черное облако образовалось в результате песчаной бури в одном из районов города. Впрочем, кто-то счел его появление предзнаменованием ураганов, ливней и даже нового землетрясения.
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