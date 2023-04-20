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Сегодня состоится Улан-Баторский международный инвестиционно-партнерский форум

CentralAsia (MNG) -  17 апреля состоялось очередное заседание столичных властей. Губернатор столицы, мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн на предыдущем заседании дал 19 поручений. Например, поручено усилить работу по предотвращению возможных опасностей и аварий при строительстве, созданию экологической безопасности и мониторингу. В связи с этим в двойном количестве 733 гражданам, предприятиям и организациям направлены уведомления об обеспечении безопасности строительных работ.

20 апреля состоится «Улан-Баторский международный форум инвестиций и партнерства». О подготовке к форуму рассказал первый заместитель губернатора по экономике и инфраструктуре Сандагсурэн Жигжидсурэн. По его словам, «ведется подготовка к проведению форума в новом здании «Хангардь» в Яармаге.

Приглашения были разосланы международным и партнерским организациям. Заявки на участие высказали более 120 представителей международных организаций. Прибывает более 100 иностранных гостей.

В рамках форума планируется заключить 15 меморандумов о сотрудничестве.

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