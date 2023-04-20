Оюун-Эрдэнэ принял Викторию Джеймс Нуланд

CentralAsia (MNG) - 19 апреля Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял заместителя Государственного секретаря по политическим вопросам посла Викторию Нуланд.

Премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамрай подчеркнул, что правительство Монголии придает большое значение отношениям, которые оно развивает с Соединенными Штатами, важным третьим соседом, и еще больше укрепило стратегическое партнерство, основанное на общих демократических ценностях и расширяющееся и развивающееся на взаимной основе взаимовыгодное сотрудничество, особенно в двусторонней торговле, выразил заинтересованность в сотрудничестве в области увеличения инвестиций, творческого культурного производства и электронного перехода.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты гордятся тем, что являются важным третьим соседом Монголии, укрепляя партнерские отношения, основанные на общих демократических ценностях, уважающих права и свободы человека. Она также выразила важность расширения и укрепления сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций и борьбы с коррупцией.

источник: Middle Asian News

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