Монгольские футболисты примут участье Межконтинентального кубка героев в Индии

CentralAsia (MNG) - Всеиндийская федерация футбола (AIFF) в среду объявила Бхубанешвар местом проведения предстоящего Межконтинентального кубка героев (Hero Intercontinental Cup), который состоится в июне.

Турнир с четырьмя командами будет проводиться во время международного окна ФИФА с 9 по 18 июня, и в турнире примут участие Индия, а также Ливан, Монголия и Вануату.

Это будет третий турнир Межконтинентального кубка героев, два предыдущих проводились в Мумбаи (2018 г.) и Ахмадабаде (2019 г.).

«Бхубанешвар был одним из мест проведения чемпионата мира по футболу среди девушек до 17 лет, и мы увидели, что правительство штата Одиша создало прекрасную инфраструктуру, — сказала генеральный секретарь Федерации д-р Шаджи Прабхакаран. «Это наследие, которое оставил после себя чемпионат мира среди женщин до 17 лет, и он проложил путь мужской сборной старшего возраста, которая впервые в своей истории сыграет в городе.

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